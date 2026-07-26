Tennis gli italiani nei prossimi ATP | Darderi a Los Cabos derby Musetti-Arnaldi a Washington

Da sportface.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre tennisti italiani parteciperanno a tornei ATP sul cemento nelle prossime settimane. Luciano Darderi sarà tra i favoriti all’ATP 250 di Los Cabos, dove è stato inserito come secondo testa di serie. A Washington, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi si sfideranno in un derby al primo turno dell’ATP 500, dopo il recupero di Musetti da un infortunio.

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Tre azzurri impegnati sul cemento: Luciano Darderi sarà la seconda testa di serie dell’ATP 250 messicano, mentre Lorenzo Musetti rientrerà dopo l’infortunio affrontando subito Matteo Arnaldi nell’ATP 500 statunitense. Il circuito ATP si prepara a entrare nel vivo della stagione sul cemento con gli appuntamenti di Los Cabos e Washington. Saranno tre i tennisti italiani impegnati nei due tornei: Luciano Darderi in Messico, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi negli Stati Uniti. Darderi sarà l’unico rappresentante azzurro al Mifel Tennis Open di Los Cabos, dove partirà come seconda testa di serie e debutterà direttamente agli ottavi di finale. A Washington, invece, il sorteggio ha messo subito di fronte Musetti e Arnaldi, garantendo la presenza di un italiano al turno successivo ma anche l’eliminazione immediata di uno dei due. 🔗 Leggi su Sportface.it

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