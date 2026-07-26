Tre tennisti italiani parteciperanno a tornei ATP sul cemento nelle prossime settimane. Luciano Darderi sarà tra i favoriti all’ATP 250 di Los Cabos, dove è stato inserito come secondo testa di serie. A Washington, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi si sfideranno in un derby al primo turno dell’ATP 500, dopo il recupero di Musetti da un infortunio.

Tre azzurri impegnati sul cemento: Luciano Darderi sarà la seconda testa di serie dell’ATP 250 messicano, mentre Lorenzo Musetti rientrerà dopo l’infortunio affrontando subito Matteo Arnaldi nell’ATP 500 statunitense. Il circuito ATP si prepara a entrare nel vivo della stagione sul cemento con gli appuntamenti di Los Cabos e Washington. Saranno tre i tennisti italiani impegnati nei due tornei: Luciano Darderi in Messico, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi negli Stati Uniti. Darderi sarà l’unico rappresentante azzurro al Mifel Tennis Open di Los Cabos, dove partirà come seconda testa di serie e debutterà direttamente agli ottavi di finale. A Washington, invece, il sorteggio ha messo subito di fronte Musetti e Arnaldi, garantendo la presenza di un italiano al turno successivo ma anche l’eliminazione immediata di uno dei due. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Atp.

© Sportface.it - Tennis, gli italiani nei prossimi ATP: Darderi a Los Cabos, derby Musetti-Arnaldi a Washington

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Luciano Darderi Saves FOUR Match Points En Route To Zverev Upset! | Rome 2026 Highlights

Notizie e thread social correlati

ATP Washington 2026, subito derby Musetti-Arnaldi. Torneo di alto livello sul cemento americanoAl torneo ATP 500 di Washington, in programma dal 29 luglio al 2 agosto, si svolgerà subito un derby tra Musetti e Arnaldi.

Tabellone ATP Los Cabos 2026: Darderi seconda testa di serie, tanti incroci interessantiQuesta notte è stato effettuato il sorteggio del tabellone ATP 250 di Los Cabos 2026.

Argomenti più discussi: Tennis, gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 27 luglio-2 agosto; Da Granby a Bloomfield Hills a Los Cabos: l'odissea di Arthur Gea; Estoril, Darderi unico italiano in main draw; Washington doppio 500, Los Cabos e Memphis: settimana ATP-WTA su Sky.

Tennis, gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 27 luglio-2 agostoCi sarà un buon pezzo d'Italia impegnato nei tornei della prossima settimana, la prima veramente americana a tutti gli effetti per quel che concerne sia ... oasport.it