LIVE Musetti-Arnaldi 6-0 3-1 ritiro ATP Washington 2026 in DIRETTA | il ligure si ritira e alza bandiera bianca

Il giocatore nato nel 2001 si è ritirato durante il match contro Arnaldi, con il punteggio di 6-0, 3-1. Era apparso in difficoltà fin dai primi game, non riuscendo a spingere con il dritto e il servizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.38 Il classe 2001 sanremese era apparso in difficoltà sin dai primi game, non riuscendo mai a spingere il dritto e il servizio. Musetti si è limitato a giocare un tennis concreto, con l’avversario che non aveva alcuna arma per metterlo in difficoltà. Da capire l’entità del problema che ha colpito Arnaldi, con la speranza che non sia un riacutizzarsi dell’infortunio al piede che ha caratterizzato in negativo i primi mesi del suo 2026. 20.35 Dura meno di un’ora il derby azzurro nel primo turno dell’ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti, tornato in campo dopo due mesi, vola al secondo turno sfruttando il ritiro del connazionale Matteo Arnaldi, che sul punteggio di 6-0, 3-1 ha alzato bandiera bianca. 🔗 Leggi su Oasport.it

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