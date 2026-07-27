L’Italia ha concluso la stagione con il terzo posto nella Final Eight di Sydney, grazie alla vittoria nella finale di consolazione contro l’Australia. La squadra ha ottenuto il risultato dopo aver battuto la nazionale australiana, la squadra di casa. La competizione si è svolta a Sydney e ha visto gli azzurri salire sul podio. Sono stati evidenziati alcuni aspetti positivi, anche se ci sono ancora margini di miglioramento.

L’Italia chiude la stagione con il terzo posto conquistato nella Final Eight di World Cup disputata a Sydney, risultato ottenuto grazie al successo nella finale di consolazione contro la caparbia Australia padrona di casa. La conquista di una medaglia costituisce sempre un risultato di notevole prestigio e diventa ancora più importante in termini di consapevolezze regalate per un gruppo che ha iniziato da poco il suo cammino. Diventa però indispensabile sviscerare il risultato raggiunto nelle sue diverse sfumature. In una manifestazione nella quale non era presente la Serbia e in cui la Croazia ha scelto di schierare la formazione destinata a partecipare alla prossima rassegna iridata Under 20, il Settebello ha superato due squadre, almeno sulla carta, inferiori e ha perso nell’unico scontro diretto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - L’Italia chiude la World Cup con il terzo posto: diverse le note positive, ma numerosi gli aspetti su cui lavorare

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