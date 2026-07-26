World Cup l’Italia chiude sul podio Gli azzurri piegano l’indomita Australia

Notizia in breve

L’Italia si è piazzata terza nella finale di World Cup a Sydney, battendo l’Australia 16-10 nella partita per il terzo posto. La squadra italiana ha concluso così la stagione con un risultato di rilievo, mentre gli avversari hanno tentato di resistere fino alla fine senza riuscire a invertire l’esito. La competizione si è disputata in Australia e ha visto gli azzurri ottenere il loro miglior risultato stagionale.