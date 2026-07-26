World Cup l’Italia chiude sul podio Gli azzurri piegano l’indomita Australia
L’Italia si è piazzata terza nella finale di World Cup a Sydney, battendo l’Australia 16-10 nella partita per il terzo posto. La squadra italiana ha concluso così la stagione con un risultato di rilievo, mentre gli avversari hanno tentato di resistere fino alla fine senza riuscire a invertire l’esito. La competizione si è disputata in Australia e ha visto gli azzurri ottenere il loro miglior risultato stagionale.
La stagione si chiude con un podio. Nella finale per il terzo posto di World Cup l’Italia piega l’indomita Australia 16-10 e conquista il gradino più basso del podio nella manifestazione disputata a Sydney. Un pizzico di amarezza permane per la sconfitta con la Grecia, ma il risultato complessivo è sicuramente di buon auspicio per la prossima ed impegnativa annata. L’Italia approccia bene la partita, è solida in difesa e chirurgica in attacco. Cassia, al termine di una micidiale transizione, apre le ostilità. Condemi, ancora innescato da una ripartenza, raddoppia in uno contro zero, ma Mercep, in chiusura di frazione sblocca i suoi con la diagonale sul palo lontano del 2-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
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