World Cup di Pallanuoto Maschile l’Italia perde con la Grecia | è in finale per il terzo posto

L’Italia della pallanuoto maschile ha perso la semifinale contro la Grecia in una partita intensa e combattuta. La gara si è conclusa con la squadra italiana eliminata e pronta a disputare il match per il terzo posto. La partita si è svolta a Sydney il 25 luglio 2026, con un risultato che ha determinato l’accesso diretto alla finale per la Grecia.

Sydney, 25 luglio 2026 – E’ stata una partita difficile e nervosa per l’Italia della Pallanuoto Maschile in semifinale della World Cup di Sydney. Il Settebello perde contro la Grecia. Gli Azzurri sono partiti bene nel match in programma, ma dopo il vantaggio di 2-1, hanno rincorso gli avversari fino alla fine. Il risultato è stato quello di 9-10. L’Italia si giocherà il bronzo contro l’Australia, battuta in semifinale dall’Ungheria 13-12, domani mattina alle 6.30, ora italiana. Tabellino Italia-Grecia 9-10 – Fonte Federnuotofedernuoto.it. Italia: Del Lungo, Cassia, Guerrato 1, Cannella 1, Ferrero 1, Dolce 1, Gianazza, Iocchi Gratta 1, Del Basso, Condemi 1, Carnesecchi 3, Nicosia, Alesiani, Balzarini. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Settebello e Setterosa a Sydney per la Coppa del Mondo di pallanuoto | SBS Italian - SBS in Italiano

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