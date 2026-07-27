lilli tagger il nuovo talento del tennis sulle orme di sinner

Lilli Tagger, giovane tennista di 18 anni, ha vinto il suo primo titolo WTA 250 a Praga. Dopo questa vittoria, è entrata nella top 50 della classifica mondiale. Nata in Austria e cittadina italiana, sta attirando l’attenzione della stampa. La giocatrice ha iniziato a emergere nel circuito professionistico e ora si trova tra le prime 50 del ranking internazionale.

Austriaca di nascita, ma italiana di adozione. Sta suscitando l'interesse della stampa la diciottenne Lilli Tagger che, dopo la vittoria del suo primo titolo Wta 250 a Praga, è entrata nella top 50 mondiale. Come ricostruito dal portale Sportnews.bz, dietro l'ascesa della tennista tirolese c'è una fitta rete di contatti e personalità legate alla val Pusteria e a Jannik Sinner., Alla ricerca di nuove prospettive sportive per la figlia, la famiglia Tagger ha sin da subito notato il grande talento e la rapida ascesa di Jannik Sinner. I primi passi sono stati mossi a Brunico sotto la guida di Heribert Mayr, che figura infatti anche tra i primi maestri dell'attuale numero uno al mondo, attraverso il quale è nato il contatto con Alex Vittur, manager pusterese dello stesso Sinner. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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