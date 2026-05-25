Le giovani promesse del tennis Under 14 si sono sfidate nel 'Memorial Marco Testi' a Correggio. L'evento si è svolto questa settimana e ha visto la partecipazione di numerosi giocatori provenienti da diversi paesi. La competizione ha coinvolto diversi incontri, con i giovani atleti che si sono confrontati sui campi della città. L'iniziativa si è svolta seguendo le tradizionali modalità di torneo, senza particolari variazioni o incidenti.

Le migliori promesse internazionali del tennis Under 14 si sono confrontate in settimana a Correggio nel Memorial "Marco Testi". Una manifestazione di alto livello (in passato hanno calcato i campi di via Terrachini Jannik Sinner, Dominic Thiem, Félix Auger-Aliassime ed Elisabetta Cocciaretto, quest’ultima vincitrice nel 2014) che ha richiamato il grande pubblico per la disputa delle finali, chiuse con due affermazioni piuttosto nette: a livello femminile ha trionfato la forte sudcoreana Seo Seungyeon, settima testa di serie del seeding, che ha piegato 6-3, 6-2 la resistenza dell’azzurra Lara De Pellegrin, terza favorita del tabellone; a livello maschile, invece, affermazione tricolore con Giovanni Di Leva, favorito della vigilia, che ha battuto l’australiano Jove Dikkenberg col punteggio di 6-2, 6-3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tennis: le migliori promesse internazionali Under 14 si sono affrontate nel ’Memorial Marco Testi’. A Correggio sulle orme di Sinner

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