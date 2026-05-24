Jasmine Paolini e Sara Errani non difenderanno insieme il titolo di doppio femminile conquistato lo scorso anno al Roland Garros. La coppia azzurra, campionessa olimpica nel 2024 e per mesi numero uno del mondo di specialità, si separa almeno per il torneo parigino: Paolini ha infatti deciso di non iscriversi al doppio per concentrarsi sul singolare e gestire un lieve problema al piede già emerso agli Internazionali d’Italia. La toscana aveva già abbandonato il torneo di doppio a Roma dopo il primo turno e nei giorni scorsi aveva spiegato così la situazione: “La scelta di giocare il doppio o meno dipende dalle situazioni. A Roma mi sono ritirata perché non ero al 100% e sapevo che ci sarebbe stato Parigi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paolini-Errani, niente doppio al Roland Garros. La bolognese gioca con l’austriaca Lilli Tagger, 18enne amica di Sinner

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NIENTE COPPIA ERRANI-PAOLINI AL ROLAND GARROS 2026!

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