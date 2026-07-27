Lgs Granarolo il futuro a tinte rosa Mancinelli | Vogliamo crescere
Lgs Granarolo Basket Village punta a crescere, con obiettivi di valorizzare la serie B e sviluppare il settore giovanile. Nonostante il cambio di proprietà e di direzione, le prospettive rimangono invariate e si rafforzano, anche per le squadre femminili. Il progetto si concentra su un futuro con maggiori investimenti e attenzione alle squadre di tutte le categorie, mantenendo l’obiettivo di affermarsi come realtà stabile e in crescita nel panorama basket regionale.
Una serie B da onorare, un settore giovanile da lanciare e sviluppare. Il cambio di proprietà con il passaggio delle direzione non ha cambiato le prospettiva, ma anzi rilancia le aspettative non solo al maschile, ma anche al femminile della Lgs Granarolo Basket Village. Seguendo quello che sta facendo alla Barca, Lgs Sport Academy punta a promuovere lo sport a livello giovanile anche nel nuovo contesto di Granarolo. Al maschile Granarolo conta circa 200 iscritti come settore giovanile e quindi ben strutturata per provare a crescere a livello senior: discorso diametralmente opposto al femminile dove alla spalle della B appena conquistata, c’è un settore da sviluppare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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