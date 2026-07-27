Lgs Granarolo il futuro a tinte rosa Mancinelli | Vogliamo crescere

Notizia in breve

Lgs Granarolo Basket Village punta a crescere, con obiettivi di valorizzare la serie B e sviluppare il settore giovanile. Nonostante il cambio di proprietà e di direzione, le prospettive rimangono invariate e si rafforzano, anche per le squadre femminili. Il progetto si concentra su un futuro con maggiori investimenti e attenzione alle squadre di tutte le categorie, mantenendo l’obiettivo di affermarsi come realtà stabile e in crescita nel panorama basket regionale.