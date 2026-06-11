Lgs Dalla Barca a Granarolo | ricetta vincente

Due anni di vita e già raddoppia. E’ Lgs Sport Academy che, dopo aver iniziato l’avventura nel complesso del centro sportivo Barca, ora allarga gli interessi, coinvolgendo nei propri piani e strategie anche Granarolo. Lgs è l’acronimo di Lorenza Guerra Seràgnoli, che aveva iniziato qualche anno fa con Lgs Sport Lab – per operare tra comunicazione e marketing –, che è anche la moglie di Stefano Mancinelli. Adesso Lorenza e il Mancio, con gli altri soci (Lollo De Silvestri e Pasquale Aldieri) si sono allargati e sbarcano a Granarolo. Il motivo? Facile la risposta. "Siamo partiti dalla Barca – dice Mancinelli – dove stiamo ottenendo ottimi risultati. Abbiamo circa 150 giovani, in età compresa tra i 4 e i 19 anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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