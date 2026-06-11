Lgs Dalla Barca a Granarolo | ricetta vincente
Lgs Sport Academy, dopo soli due anni, ha deciso di espandersi coinvolgendo anche il centro sportivo di Granarolo. La società, già attiva nel complesso del centro sportivo Barca, raddoppia così la propria presenza e i propri interessi. Questa scelta segna un passo importante nel percorso di crescita dell’associazione, che mira a consolidare la propria attività in nuove aree. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.
Due anni di vita e già raddoppia. E’ Lgs Sport Academy che, dopo aver iniziato l’avventura nel complesso del centro sportivo Barca, ora allarga gli interessi, coinvolgendo nei propri piani e strategie anche Granarolo. Lgs è l’acronimo di Lorenza Guerra Seràgnoli, che aveva iniziato qualche anno fa con Lgs Sport Lab – per operare tra comunicazione e marketing –, che è anche la moglie di Stefano Mancinelli. Adesso Lorenza e il Mancio, con gli altri soci (Lollo De Silvestri e Pasquale Aldieri) si sono allargati e sbarcano a Granarolo. Il motivo? Facile la risposta. "Siamo partiti dalla Barca – dice Mancinelli – dove stiamo ottenendo ottimi risultati. Abbiamo circa 150 giovani, in età compresa tra i 4 e i 19 anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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