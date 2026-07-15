Arthur Atta si è trasferito alla Fiorentina in un'operazione da circa 40 milioni di euro, comprensiva di un 30% sulla futura rivendita. Il trasferimento è stato concluso in poche ore, con l’obiettivo di superare la concorrenza e finalizzare l’accordo rapidamente. Il giocatore ha dichiarato di vedere nel club il posto giusto per crescere e di condividere questa volontà con la società. La trattativa si è svolta sotto la guida del direttore sportivo e ha coinvolto un accordo tra le parti in tempi molto rapidi.

Tutto in poche ore. Arthur Atta è stato il colpo cotto e mangiato di Fabio Paratici, un acquisto a sorpresa dal valore di 40 milioni (25 più il 30% sulla futura rivendita) per la Fiorentina perfezionato in tempi record per sbaragliare la concorrenza. Lo volevano in tanti, anche in Premier League, ma in un momento in cui anche gli italiani (vedi Palestra) preferiscono l’Inghilterra all’Italia, è andato in controtendenza scegliendo di restare in Serie A. “Ho parlato con Paratici e con Grosso - ha spiegato la mezzala francese - mi hanno detto che avevano voglia di far crescere la Fiorentina, così ho pensato che fosse il posto giusto per me. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Atta: "La Fiorentina il posto giusto per me, entrambi vogliamo crescere"

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