Durante una pausa per la nazionale, un ex allenatore ha raccontato di aver guidato Diomande in una rapida ascesa nel calcio professionistico. Mentre il trasferimento del giocatore al Real Madrid si avvicina, si sono scatenate discussioni sui social riguardo a questa operazione. Non sono stati riportati dettagli sui termini dell’accordo o sulle tempistiche, ma l’attenzione si concentra sulla velocità con cui il trasferimento si sta concretizzando.

2026-07-27 19:00:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Durante una pausa per la nazionale nel 2025, il Leganes si stava preparando ad affrontare il Real Madrid al Santiago Bernabeu quando uno sconosciuto ala 18enne della Costa d’Avorio, arrivato infortunato per unirsi alla squadra riserve del club a gennaio, ha fatto inaspettatamente il suo debutto in nazionale maggiore. L’ex allenatore del Leganes Borja Jimenez, ora alla guida dell’Al Ahli in Qatar, ha ricordato il momento in cui ha realizzato per la prima volta il potenziale dell’adolescente. “La prima volta che ho sentito parlare di Yan è stato quando Jeff Luhnow, il proprietario di Leganes, mi ha mostrato un suo video YouTube fatto in casa”, ha detto Jimenez. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’ex allenatore di Diomande rivela una rapida ascesa al vertice mentre il trasferimento al Real Madrid si avvicina

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