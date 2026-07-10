Mourinho si avvicina al lavoro del Real Madrid con spirito orientato alla missione

Notizia fresca giunta in redazione: Jose Mourinho è pronto per la “missione” che lo attende al Real Madrid. Mourinho è tornato a Madrid per il suo secondo periodo il mese scorso, ma ora ha ufficialmente iniziato a lavorare in vista del pre-campionato. Il 63enne aveva precedentemente guidato la squadra dal 2010 al 2013, vincendo 126 delle 174 partite da titolare (P27 S21). In quel periodo vinse anche un titolo LaLiga, una Copa del Rey e una Supercopa de Espana. Il Real Madrid non è riuscito a vincere un trofeo nazionale nelle ultime due stagioni, con Carlo Ancelotti, Xabi Alonso e Alvaro Arbeloa tutti in panchina per tutto quel tempo. Mourinho ha il compito di porre fine alla loro attesa per l’argenteria – oltre a unire una squadra che a volte è sembrata fratturata – ed è pienamente preparato per il compito che lo attende. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Mourinho Turned Real Madrid Into Monsters

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