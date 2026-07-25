Il Real Madrid ha presentato un’offerta per il giovane attaccante dell’RB Lipsia Yan Diomande, 19 anni, e sta negoziando con il club tedesco. Nel frattempo, si discute sul futuro di Vinicius Junior, il cui eventuale trasferimento o permanenza rimane incerto. La trattativa per Diomande si aggiunge alle voci di mercato riguardanti il club spagnolo, mentre i social sono divisi sulle possibili conseguenze di questa operazione.

2026-07-25 00:05:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Real Madrid si è unito alla corsa per ingaggiare l’ala dell’RB Lipsia Yan Diomande e è in trattative con il club della Bundesliga per un potenziale accordo per il 19enne molto apprezzato. Il Paris Saint-Germain resta interessato al nazionale della Costa d’Avorio, che ha fatto dei campioni d’Europa la sua destinazione preferita, ma il club francese deve ancora presentare un’offerta in grado di convincere il Lipsia a venderlo quest’estate. L’interesse del Real Madrid ha cambiato significativamente la situazione, creando nuova concorrenza per la firma di Diomande. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Real Madrid fa un’offerta per Diomande mentre il futuro di Vinicius Junior è messo in dubbio

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REAL MADRID sent €100M bid to RB Leipzig for Yan Diomande, Is Vinicius Future save

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