Letizia di Spagna ha visitato oggi gli sfollati dell’incendio che ha interessato una zona di Madrid. La regina si è recata in un centro di accoglienza, incontrando persone colpite dal rogo e mostrando loro vicinanza. La visita si è svolta in un’atmosfera di grande emozione, con i presenti che hanno espresso gratitudine per il supporto ricevuto. La giornata è stata segnata da momenti di forte commozione tra i partecipanti.

Una giornata complicata per i Reali di Spagna, che hanno voluto mostrare il loro sostegno alle popolazioni colpite dalla devastazione causata dai roghi estesi dei giorni scorsi. La Regina Letizia e il Re Felipe VI si sono recati nel comune di Villamanta per esprimere la propria vicinanza e il proprio sincero sostegno alle centinaia di persone evacuate a causa dei devastanti incendi boschivi nella Comunità di Madrid. Presso il centro sportivo La Chopera, trasformato in un centro di accoglienza temporaneo per gli sfollati di Villa del Prado e Aldea del Fresno, i Sovrani sono stati a contatto diretto con la popolazione colpita. La presenza dei monarchi ha portato di certo conforto in una situazione critica che conta oltre 35. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna in visita agli sfollati dell’incendio di Madrid tra la commozione dei presenti

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