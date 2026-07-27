Letizia di Spagna in visita agli sfollati dell’incendio di Madrid tra la commozione dei presenti

Da dilei.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Letizia di Spagna ha visitato oggi gli sfollati dell’incendio che ha interessato una zona di Madrid. La regina si è recata in un centro di accoglienza, incontrando persone colpite dal rogo e mostrando loro vicinanza. La visita si è svolta in un’atmosfera di grande emozione, con i presenti che hanno espresso gratitudine per il supporto ricevuto. La giornata è stata segnata da momenti di forte commozione tra i partecipanti.

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Una giornata complicata per i  Reali di Spagna, che hanno voluto mostrare il loro sostegno alle popolazioni colpite dalla devastazione causata dai roghi estesi dei giorni scorsi. La  Regina Letizia  e il  Re Felipe VI  si sono recati nel comune di Villamanta per esprimere la propria vicinanza e il proprio sincero sostegno alle centinaia di persone evacuate a causa dei devastanti  incendi boschivi nella Comunità di Madrid. Presso il centro sportivo La Chopera, trasformato in un centro di accoglienza temporaneo per gli  sfollati di Villa del Prado e Aldea del Fresno, i Sovrani sono stati a contatto diretto con la popolazione colpita. La presenza dei monarchi ha portato di certo conforto in una situazione critica che conta oltre  35. 🔗 Leggi su Dilei.it

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