Re Felipe VI e la regina Letizia hanno visitato un centro di accoglienza per gli sfollati dagli incendi boschivi nei pressi di Madrid. Durante la visita, hanno ascoltato le testimonianze delle persone costrette a lasciare le proprie case. Gli incendi continuano a interessare diverse aree della regione, provocando evacuazioni e danni alle foreste. Nessuna informazione è stata comunicata sui danni materiali o sul numero di persone coinvolte.

Re Felipe VI e la regina Letizia hanno fatto visita a un centro di accoglienza per gli sfollati dagli incendi boschivi che stanno colpendo i dintorni di Madrid. I sovrani hanno incontrato le persone evacuate nel complesso sportivo di Villamanta, piccolo comune della regione della capitale spagnola. Al termine dell’incontro, Felipe VI ha spiegato che la visita aveva l’obiettivo di esprimere “affetto, sostegno, comprensione e solidarietà” a chi è stato costretto a lasciare la propria casa. Il re ha ricordato che molte famiglie sono lontane dalle loro abitazioni da quattro giorni, alcune hanno perso gran parte dei propri beni e che “il rischio è ancora elevato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendi in Spagna, re Felipe e la regina Letizia tra gli sfollati: "Importante ascoltare le loro testimonianze"

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King Felipe Breaks Celebration to Honor Spain Wildfire Victims

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