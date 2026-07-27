Una famiglia borghese, formata da Anna (Jasmine Trinca), dal marito Walter (Adriano Gianni), dai figli Alice (Romana Maggiora Vergano) e Tobia (Andre Genovese), vive una vita agiata. Un incidente domestico causa l'arrivo di una figura estranea (Valeria Bruni Tedeschi) che stravolgerà completamente le loro vite. Il film, nelle sale dall’8 ottobre, si sviluppa tra due archi temporali: il passato e il presente. «Per me L’estranea rappresenta due prime volte», ha dichiarato recentemente Paolo Strippoli dal palco di Ciné - Giornate di cinema, «è la prima volta che mi allontano in qualche modo dal genere horror ed è la prima volta che racconto una storia declinata al femminile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - L'estranea di Paolo Strippoli è la vera sorpresa della Mostra del Cinema di Venezia. Un film al femminile tra horror, mistero e relazioni famigliari

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Il trailer de L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli. Nel cast: Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. La sceneggiatura è stata scritta da Salvatore De Chirico e dallo stesso Strippoli. Il film è stato prodotto da P x.com

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