‘L’estranea | il trailer ufficiale del film di Paolo Strippoli L’horror italiano pronto alla sezione in Concorso di Venezia 83

Da metropolitanmagazine.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’estranea è il nuovo thriller horror che aspettano tutti al Festival del cinema di Venezia. L’83 esima edizione si apre a ben cinque film italiani nella sezione In concorso. L’opera di Paolo Strippoli ha un mondo chiaroscurale tutto da scoprire. “Eravamo felici”. “Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male”. A 24 ore dall’annuncio della partecipazione in Concorso alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, 01 Distribution rilascia il trailer ufficiale de  L’estranea, il nuovo thriller horror di  Paolo Strippoli. Dopo il successo di  Piove  e  La Valle dei Sorrisi, il regista è chiamato allo step successivo gareggiando tra... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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