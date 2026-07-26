‘L’estranea | il trailer ufficiale del film di Paolo Strippoli L’horror italiano pronto alla sezione in Concorso di Venezia 83

L’estranea è il nuovo thriller horror che aspettano tutti al Festival del cinema di Venezia. L’83 esima edizione si apre a ben cinque film italiani nella sezione In concorso. L’opera di Paolo Strippoli ha un mondo chiaroscurale tutto da scoprire. “Eravamo felici”. “Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male”. A 24 ore dall’annuncio della partecipazione in Concorso alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, 01 Distribution rilascia il trailer ufficiale de L’estranea, il nuovo thriller horror di Paolo Strippoli. Dopo il successo di Piove e La Valle dei Sorrisi, il regista è chiamato allo step successivo gareggiando tra... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Il trailer di L’Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. In Concorso a Venezia 83. Al cinema dall’8 ottobre con 01 Distribution. x.com

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