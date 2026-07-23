Mostra del Cinema di Venezia | quali sono i film italiani in concorso Da Moretti a Strippoli | tutti i titoli

Da open.online 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alla Mostra del Cinema di Venezia sono in concorso cinque film italiani. I titoli sono “Succederà questa notte” di Nanni Moretti, “Il fuoco che ti porti dentro” di Edoardo De Angelis, “The Echo Chamber” di Andrea Pallaoro, “L’Estranea” di Paolo Strippoli e “Ritorno a Buenos Aires” di Marco Bechis. Questi film rappresentano diverse produzioni italiane in gara alla manifestazione cinematografica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Succederà questa notte” di Nanni Moretti, “Il fuoco che ti porti dentro” di Edoardo De Angelis, “The Echo Chamber” di Andrea Pallaoro, “L’Estranea” di Paolo Strippoli e “Ritorno a Buenos Aires” di Marco Bechis. Sono questi sono i 5 titoli italiani in concorso all’83esima Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. Ad annunciarli il direttore artistico Alberto Barbera durante la conferenza stampa di presentazione del programma. Tra le novità della kermesse Ink  di Danny Boyle aprirà in concorso, mentre  Dio ride  di Giovanni Veronesi chiuderà fuori concorso.  L’amarezza di Buttafuoco sui mancati fondi della Commissione europea. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MONICA BELLUCCI INCANTÒ VENEZIA ALLA MOSTRA DEL CINEMA 1999: COSÌ DIVENNE DIVA con Giorgio Gandola

Video MONICA BELLUCCI INCANTÒ VENEZIA ALLA MOSTRA DEL CINEMA 1999: COSÌ DIVENNE DIVA con Giorgio Gandola

Notizie e thread social correlati

Venezia 83, da Danny Boyle a Casey Affleck: tutti i film in concorso e non (14 sono italiani)Alla 83ª Mostra di Venezia, sono in concorso 21 film, tra cui opere di Danny Boyle e Casey Affleck.

Mostra del Cinema di Venezia, annunciata la giuria del Concorso: tutti i nomiLa giuria del Concorso della 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stata annunciata.

Temi più discussi: Ink di Danny Boyle è il film d’apertura della Biennale Cinema 2026; Biennale Cinema, Venezia 2026: programma, Clooney Leone d'Oro; Mostra del cinema di Venezia 2026, i 9 film selezionati e i corti della Settimana della Critica; Ink di Danny Boyle il film di apertura della Mostra del Cinema di Venezia.

mostra del cinema mostra del cinema diMostra del Cinema di Venezia 2026: tutti i film in ConcorsoPresentatrice delle serate di apertura e chiusura di quest’anno sarà l’attrice Greta Scarano mentre i due Leoni alla Carriera andranno a George Clooney e alla mitica Ellen Burstyn. Il film di chiusura ... iodonna.it

mostra del cinema mostra del cinema diMostra del Cinema di Venezia 2026, il programma annunciato in direttaDal Concorso agli Orizzonti, passando per gli ospiti, i film più attesi e le sorprese: segui con noi in tempo reale la conferenza stampa con Alberto Barbera che svela il programma della Mostra del Cin ... esquire.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web