Mostra del Cinema di Venezia | quali sono i film italiani in concorso Da Moretti a Strippoli | tutti i titoli

Alla Mostra del Cinema di Venezia sono in concorso cinque film italiani. I titoli sono “Succederà questa notte” di Nanni Moretti, “Il fuoco che ti porti dentro” di Edoardo De Angelis, “The Echo Chamber” di Andrea Pallaoro, “L’Estranea” di Paolo Strippoli e “Ritorno a Buenos Aires” di Marco Bechis. Questi film rappresentano diverse produzioni italiane in gara alla manifestazione cinematografica.

“Succederà questa notte” di Nanni Moretti, “Il fuoco che ti porti dentro” di Edoardo De Angelis, “The Echo Chamber” di Andrea Pallaoro, “L’Estranea” di Paolo Strippoli e “Ritorno a Buenos Aires” di Marco Bechis. Sono questi sono i 5 titoli italiani in concorso all’83esima Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. Ad annunciarli il direttore artistico Alberto Barbera durante la conferenza stampa di presentazione del programma. Tra le novità della kermesse Ink di Danny Boyle aprirà in concorso, mentre Dio ride di Giovanni Veronesi chiuderà fuori concorso. L’amarezza di Buttafuoco sui mancati fondi della Commissione europea. 🔗 Leggi su Open.online

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