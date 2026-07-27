Leone XIV in Vaticano concluso il periodo di riposo estivo a Castel Gandolfo

Da vaticannews.va 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Leone XIV ha lasciato Castel Gandolfo alle 20.34 di questa sera, 27 luglio, dopo un soggiorno di circa tre settimane. Il papa si trovava in questa località dal 5 luglio per un periodo di riposo estivo. Alle 20.34, il trasferimento in Vaticano si è concluso, segnando la fine del periodo di riposo.

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Tiziana Campisi - Città del Vaticano Leone XIV è partito questa sera, 27 luglio, alle 20.34, da Castel Gandolfo, dove si trovava dal 5 luglio per un periodo di riposo estivo, per fare rientro in Vaticano. Un applauso ha accompagnato la sua uscita dalla residenza pontificia a bordo di un'autovettura, mentre qualcuno ha gridato: "Viva il Papa!". Il Pontefice ha salutato quanti si erano radunati ad aspettarlo e dal finestrino della vettura sulla quale viaggiava, brevemente in sosta, ha benedetto alcuni bambini. Tornerà a Castel Gandolfo mercoledì 29 luglio, per prendere parte all’incontro di preghiera e fraternità "Cantico di Pace”. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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Leone XIV ha concluso il periodo di riposo estivo a Castel Gandolfo

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