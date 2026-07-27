Leone XIV ha lasciato Castel Gandolfo questa sera alle 20.34, dopo un periodo di riposo iniziato il 5 luglio. Il papa si è diretto verso il Vaticano.

Tiziana Campisi - Città del Vaticano Leone XIV è partito questa sera, 27 luglio, alle 20.34, da Castel Gandolfo, dove si trovava dal 5 luglio per un periodo di riposo, per fare rientro in Vaticano. A bordo di un'autovettura, il Papa ha salutato un gruppo di persone radunate per aspettare la sua uscita dalla residenza pontificia e ha benedetto alcuni bambini. Tornerà a Castel Gandolfo mercoledì 29 luglio, per prendere parte all’incontro di preghiera e fraternità "Cantico di Pace”. Promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato si' e dall’Andrea Bocelli Foundation, l'evento, che è legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di san Francesco d'Assisi, si svolgerà a partire dalle 19, nei giardini delle Ville Pontificie. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Leone XIV, concluso il periodo di riposo a Castel Gandolfo

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Leone XIV ha concluso il periodo di riposo estivo a Castel Gandolfo

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