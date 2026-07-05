Papa Leone XIV torna a Castel Gandolfo | dal 5 al 27 luglio il periodo di riposo
Papa Leone XIV si troverà a Castel Gandolfo dal 5 al 27 luglio per un periodo di riposo. Durante questo periodo, le udienze generali saranno sospese, mentre l’Angelus domenicale si terrà come di consueto in Piazza della Libertà. La residenza estiva dei Castelli Romani sarà la meta del Papa anche quest’anno. La presenza del Pontefice nella località sarà limitata alle funzioni religiose domenicali.
Papa Leone XIV trascorrerà tre settimane nella residenza estiva dei Castelli Romani: sospese le udienze generali, confermato l’Angelus domenicale in Piazza della Libertà Papa Leone XIV trascorrerà anche quest’anno un periodo di riposo estivo a Castel Gandolfo.Lo ha comunicato la Prefettura della Casa Pontificia, precisando che il Pontefice si trasferisce nel pomeriggio di oggi, 5 luglio, nel Palazzo Apostolico, dove rimarrà fino a lunedì 27 luglio. Durante la permanenza nella residenza estiva dei Papi sarannosospese le attività ordinarie del calendario pontificio.In particolare, non si terranno le udienze generali del mercoledì, che riprenderanno il 5 agosto, mentre saranno sospese anche le udienze private e quelle speciali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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