Papa Leone XIV torna a Castel Gandolfo | dal 5 al 27 luglio il periodo di riposo

Notizia in breve

Papa Leone XIV si troverà a Castel Gandolfo dal 5 al 27 luglio per un periodo di riposo. Durante questo periodo, le udienze generali saranno sospese, mentre l’Angelus domenicale si terrà come di consueto in Piazza della Libertà. La residenza estiva dei Castelli Romani sarà la meta del Papa anche quest’anno. La presenza del Pontefice nella località sarà limitata alle funzioni religiose domenicali.