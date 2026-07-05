Leone XIV a Castel Gandolfo | un tempo di riposo preghiera e sport
Il Papa è arrivato a Castel Gandolfo, annunciato dal drappo appeso al balcone del Palazzo Apostolico. Dopo aver partecipato a una visita pastorale a Lampedusa e all’Angelus in piazza San Pietro, si è recato nel pomeriggio nel comune laziale. Durante il soggiorno, si è dedicato a momenti di riposo, preghiera e attività sportive. La visita nel paese è avvenuta il 5 luglio.
Il drappo messo sul balcone del Palazzo Apostolico ha annunciato ai fedeli riuniti nella piazza di Castel Gandolfo l’arrivo di Papa Leone. Dopo la visita pastorale di ieri a Lampedusa e l’Angelus di oggi, 5 luglio in Piazza San Pietro, il Pontefice si è recato nel pomeriggio nel comune laziale. Qui trascorrerà un periodo di riposo fino a lunedì 27 luglio, come reso noto da una nota della Prefettura della Casa Pontificia. Photo Embed: Il Papa affacciato al balcone del Palazzo apostolico di Castel Gandolfo Un momento importante l’incontro Dal balcone della sua residenza ha voluto rivolgere alcune parole per ricambiare la gioia della popolazione locale che lo attendeva per il mese di luglio, solitamente dedicato ad una pausa dagli impegni. 🔗 Leggi su Vaticannews.va
Papa Leone lascia Castel Gandolfo tra la gioia dei fedeli presenti
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