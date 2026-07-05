Leone XIV a Castel Gandolfo | un tempo di riposo preghiera e sport

Notizia in breve

Il Papa è arrivato a Castel Gandolfo, annunciato dal drappo appeso al balcone del Palazzo Apostolico. Dopo aver partecipato a una visita pastorale a Lampedusa e all’Angelus in piazza San Pietro, si è recato nel pomeriggio nel comune laziale. Durante il soggiorno, si è dedicato a momenti di riposo, preghiera e attività sportive. La visita nel paese è avvenuta il 5 luglio.