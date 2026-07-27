Due ex partner si sono alleate in un procedimento per sottrazione di minore. Una donna ha denunciato l’uomo, padre della figlia, per aver portato via il bambino senza autorizzazione. La denuncia è stata presentata alcuni giorni fa e la notizia è emersa recentemente. Un’altra ex ha confermato la versione dei fatti, contribuendo a ricostruire la vicenda giudiziaria. L’indagine è ancora in corso.

Sara Soldati ha denunciato il padre di sua figlia Bianca, Leonardo Maria Del Vecchio, per sottrazione di minore, a testimonianza anche un'altra ex, Kornelia Ski Qualche giorno fa alla cronaca locale è emersa la notizia sul fatto cheLeonardo Maria Del Vecchio è indagato per sottrazione di minore. A denunciarlo la sua ex,Sara Soldati, con cui lui ha avuto la sua unica figlia. Bianca ha un anno e i due hanno sempre tenuto molto riserbo sulla gravidanza e poi sulla nascita della piccola, adesso però questa storia è esplosa, dopo che l’imprenditore è stato denunciato dalla sua ex. Secondo quanto riportato pare chesi sia preso Bianca per portarla con sé in Sardegna in occasione del suo compleanno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Leonardo Maria Del Vecchio e l’accusa di sottrazione di minore: le due ex si alleano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ULTIM'ORA LEONARDO MARIA DEL VECCHIO INDAGATO PER SOTTRAZIONE DI MINORE: LA GRAVE ACCUSA

Notizie e thread social correlati

Leonardo Maria Del Vecchio è indagato per sottrazione di minore dopo un’accusa dell’ex compagna riguardo alla figliaUn uomo di 26 anni è indagato per sottrazione di minore dopo che l’ex compagna ha accusato di aver portato via la figlia, di pochi anni, in Sardegna...

Leonardo Maria Del Vecchio querelato dalla ex per violenza privata e indagato per sottrazione di minoreSara Soldati ha presentato una querela contro Leonardo Maria Del Vecchio per violenza privata a Porto Cervo.

Temi più discussi: Leonardo Maria Del Vecchio tratta coi fondi su riassetto Delfin; Del Vecchio, Leonardo Maria rinegozia il debito: contatti con il fondo Apollo; Leonardo Maria Del Vecchio è indagato per sottrazione di minore dopo un'accusa dell'ex compagna riguardo alla figlia; Leonardo Maria Del Vecchio indagato: la denuncia della ex Sara Soldati per sottrazione di minore.

La modella e influencer Sara Soldati ha denunciato alla procura di Milano l'ex compagno Leonardo Maria Del Vecchio, padre della loro bambina di un anno. I suoi legali: 'Le ha sottratto la piccola, la tiene in ostaggio nella sua barca e le ha vietato di salire in b x.com

Leonardo Maria Del Vecchio indagato per sottrazione di minore, le accuse della ex Sara Soldati. Lui replica: Rispettati tutti gli accordiA fine luglio di un anno fa le immagini sui rotocalchi restituivano l'immagine di una coppia felice. Sara Soldati mamma di una bimba da poche settimane e il papà Leonardo Maria ... ilmessaggero.it

Lite sulla figlia, Leonardo Maria Del Vecchio denunciato dalla exLa modella Sara Soldati ha presentato una querela a Porto Cervo per violenza privata e una a Milano per sottrazione di minore. La difesa: Lei non è voluta rimanere in barca ... rainews.it

Ferrari tra luci e ombre: Vasseur rinvia l’obiettivo del weekend a domani reddit