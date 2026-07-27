Leonardo Maria Del Vecchio e l’accusa di sottrazione di minore | le due ex si alleano

Da ildifforme.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due ex partner si sono alleate in un procedimento per sottrazione di minore. Una donna ha denunciato l’uomo, padre della figlia, per aver portato via il bambino senza autorizzazione. La denuncia è stata presentata alcuni giorni fa e la notizia è emersa recentemente. Un’altra ex ha confermato la versione dei fatti, contribuendo a ricostruire la vicenda giudiziaria. L’indagine è ancora in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sara Soldati ha denunciato il padre di sua figlia Bianca, Leonardo Maria Del Vecchio, per sottrazione di minore, a testimonianza anche un'altra ex, Kornelia Ski Qualche giorno fa alla cronaca locale è emersa la notizia sul fatto cheLeonardo Maria Del Vecchio è indagato per sottrazione di minore. A denunciarlo la sua ex,Sara Soldati, con cui lui ha avuto la sua unica figlia. Bianca ha un anno e i due hanno sempre tenuto molto riserbo sulla gravidanza e poi sulla nascita della piccola, adesso però questa storia è esplosa, dopo che l’imprenditore è stato denunciato dalla sua ex. Secondo quanto riportato pare chesi sia preso Bianca per portarla con sé in Sardegna in occasione del suo compleanno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

leonardo maria del vecchio e l8217accusa di sottrazione di minore le due ex si alleano
© Ildifforme.it - Leonardo Maria Del Vecchio e l’accusa di sottrazione di minore: le due ex si alleano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ULTIM'ORA LEONARDO MARIA DEL VECCHIO INDAGATO PER SOTTRAZIONE DI MINORE: LA GRAVE ACCUSA

Video ULTIM'ORA LEONARDO MARIA DEL VECCHIO INDAGATO PER SOTTRAZIONE DI MINORE: LA GRAVE ACCUSA

Notizie e thread social correlati

Leonardo Maria Del Vecchio è indagato per sottrazione di minore dopo un’accusa dell’ex compagna riguardo alla figliaUn uomo di 26 anni è indagato per sottrazione di minore dopo che l’ex compagna ha accusato di aver portato via la figlia, di pochi anni, in Sardegna...

Leonardo Maria Del Vecchio querelato dalla ex per violenza privata e indagato per sottrazione di minoreSara Soldati ha presentato una querela contro Leonardo Maria Del Vecchio per violenza privata a Porto Cervo.

Temi più discussi: Leonardo Maria Del Vecchio tratta coi fondi su riassetto Delfin; Del Vecchio, Leonardo Maria rinegozia il debito: contatti con il fondo Apollo; Leonardo Maria Del Vecchio è indagato per sottrazione di minore dopo un'accusa dell'ex compagna riguardo alla figlia; Leonardo Maria Del Vecchio indagato: la denuncia della ex Sara Soldati per sottrazione di minore.

leonardo maria del leonardo maria del vecchioLeonardo Maria Del Vecchio indagato per sottrazione di minore, le accuse della ex Sara Soldati. Lui replica: Rispettati tutti gli accordiA fine luglio di un anno fa le immagini sui rotocalchi restituivano l'immagine di una coppia felice. Sara Soldati mamma di una bimba da poche settimane e il papà Leonardo Maria ... ilmessaggero.it

leonardo maria del leonardo maria del vecchioLite sulla figlia, Leonardo Maria Del Vecchio denunciato dalla exLa modella Sara Soldati ha presentato una querela a Porto Cervo per violenza privata e una a Milano per sottrazione di minore. La difesa: Lei non è voluta rimanere in barca ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web