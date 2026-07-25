Sara Soldati ha presentato una querela contro Leonardo Maria Del Vecchio per violenza privata a Porto Cervo. La donna sostiene che l’ex partner le abbia concesso di vedere la loro figlia di un anno solo per pochi minuti. Contestualmente, Del Vecchio è stato indagato per sottrazione di minore. La vicenda riguarda il diritto di visita e l’affidamento della bambina. La procura ha avviato le indagini sui fatti.

Sara Soldati ha querelato Leonardo Maria Del Vecchio per violenza privata a Porto Cervo. Oggetto del contendere la figlia dei due che ha solo un anno: la modella accusa il rampollo del patron di Luxottica di averle permesso di stare con la bambina solo per pochi minuti. L’interessato smentisce sostenendo di aver invitato la sua ex a restare ma lei non avrebbe accettato. Scena del “delitto”, riferisce il Corriere della Sera che ha dato la notizia, lo yacht di 72 metri dell’erede del miliardario di Agordo, che si trovava a Cala di Volpe non lontano da Porto Cervo. La madre della bambina, riferiscono i suoi avvocati Annamaria Bernardini De Pace e Luca Procaccini, avrebbe raggiunto la Sardegna giovedì 23 luglio per vedere la bambina che non incontrava da due settimane, quando era stato festeggiato il compleanno della piccola a Montecarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Leonardo Maria Del Vecchio querelato dalla ex per violenza privata e indagato per sottrazione di minore

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