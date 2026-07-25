Un uomo di 26 anni è indagato per sottrazione di minore dopo che l’ex compagna ha accusato di aver portato via la figlia, di pochi anni, in Sardegna a bordo di uno yacht, tenendola per circa due settimane. L’episodio risale a inizio luglio, quando la bambina era stata festeggiata a Montecarlo. La procura ha aperto un’indagine sulla presunta sottrazione e sui dettagli della custodia.

Soldati, che ha 26 anni, ha raccontato che dopo il compleanno della bambina festeggiato insieme a Montecarlo a inizio luglio Del Vecchio l’avrebbe portata con sé in Sardegna a bordo del suo yacht, tenendola per un paio di settimane. Soldati dice di avere avuto difficoltà a contattarli, e che quando infine li ha raggiunti a Porto Cervo nei giorni scorsi, e le è stato permesso di salire sulla barca, ha potuto vedere la figlia solo per pochi minuti. Del Vecchio ha smentito questa ricostruzione, sostenendo invece di aver consentito a Soldati di rimanere con loro sullo yacht o di andare via con lei. A Cap d'Agde c'è chi va per stare... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Leonardo Maria Del Vecchio è indagato per sottrazione di minore dopo un’accusa dell’ex compagna riguardo alla figlia

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