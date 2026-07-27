L’ennesima figuraccia del calcio italiano | la rivoluzione promessa è già deragliata

Il calcio italiano ha subito un nuovo scandalo, con la gestione della FIGC che sembra invariata rispetto al passato. La rivoluzione promessa non si è concretizzata, e le critiche si concentrano sulla continuità delle pratiche precedenti. La vicenda coinvolge anche il caso Pirlo, che ha evidenziato problemi ancora irrisolti nel sistema. Nessun cambiamento significativo è stato riscontrato, e le difficoltà nel settore continuano a emergere.

Dal caso Pirlo alla gestione della nuova FIGC: l’impressione è che nulla sia realmente cambiato. Il calcio italiano aveva un’occasione irripetibile. Dopo tre Mondiali consecutivi vissuti tra delusioni, fallimenti e ricostruzioni mai realmente completate, il cambio ai vertici della FIGC avrebbe dovuto rappresentare il punto di partenza di una nuova era. Servivano programmazione, competenza, prudenza e soprattutto credibilità. Invece, a poche settimane dall’insediamento del nuovo corso, il sistema sembra essere già finito dentro una spirale di improvvisazione che rischia di compromettere ancora una volta la fiducia di tifosi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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