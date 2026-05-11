Il derby tra Roma e Lazio non ha ancora una data ufficiale, lasciando i tifosi in attesa. La mancanza di programmazione si inserisce in un quadro più ampio di problemi nella gestione della Serie A. Mentre alcuni eventi sportivi come un torneo di tennis attirano l’attenzione e si consolidano come appuntamenti di rilievo, il calcio italiano fatica a garantire un’organizzazione efficiente, anche per incontri di grande importanza come quello tra le due squadre capitoline.

Prendiamo un torneo di tennis, che è diventato uno dei grandi eventi del Paese. Aggiungiamoci un derby decisivo per la corsa Champions. Mettiamoci pure un pizzico di burocrazia, le prescrizioni del Viminale, i paletti del calendario e delle pay-tv, la politica che straparla. Il risultato di questo bel mix è Roma-Lazio senza una data e nemmeno un orario, l’ennesimo pasticcio del calcio italiano. La stracittadina della Capitale è diventata un caso nelle ultime ore, vista la concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis del Foro Italico, e l’impossibilità di disputare il match in serale per motivi di ordine pubblico. Con...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il derby Roma-Lazio senza data e orario: dietro l’ennesima figuraccia della Serie A c’è la presunzione del calcio

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? #RomaLazio: sempre più probabile e concreta la pista del derby di lunedì alle ore 18. ? Causa Internazionali di Roma, la sfida tra le romane sembra essere destinata allo spostamento definitivo. Domani l’ufficialitá da parte della Lega #SerieA. @Gazz x.com

Alessio Romagnoli (Lazio) straight red card against Inter 59' reddit