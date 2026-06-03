In poche settimane, quattro allenatori di alto livello sono stati esonerati o hanno lasciato le panchine di club di vertice. Tra loro, tecnici che avevano guidato squadre di successo e vinto trofei, sono stati sostituiti con decisioni rapide e drastiche. La rotazione continua ha portato a un caos nelle panchine, con cambi frequenti e senza stabilità. La situazione riflette una crisi profonda nel calcio italiano, accentuata dall’assenza della nazionale in tre Mondiali consecutivi.

2026-05-25 17:31:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Non c’è esempio più grande di Crisi del calcio italiano, al di là dell’assenza per la terza edizione consecutiva di un Mondiale per la sua squadra, che la mancanza di continuità nei progetti dei loro grandi club. E, salvo poche eccezioni, l’impossibilità di trovare stabilità sulle panchine o negli uffici distrugge ogni possibilità di creare “qualcosa di grosso” in squadre un tempo vincenti. E il 2025-26, appena concluso in Italia, non sarebbe stato diverso dal trend prevalente nel ‘Calcio’. La palla si è appena fermata e con i media italiani ‘liberi’ di analizzare l’eventuale classifica Mondiale degli Azzurri, l’attenzione di tutti è concentrata sulla stagione 2026-27 che è già in preparazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’ennesima rivoluzione del calcio italiano devasta le panchine: Conte, Allegri, Spalletti, Sarri…

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