Un quotidiano sportivo spagnolo ha descritto come un “terremoto” il caos nel calcio italiano, concentrandosi sulla crisi legata alla scelta del nuovo commissario tecnico. L’articolo evidenzia le difficoltà nel qualificarsi ai Mondiali e le tensioni tra figure di spicco del passato, come Pirlo e Maldini, coinvolte nella vicenda. Il testo sottolinea il clima di confusione e disorganizzazione che si sta vivendo nel calcio nazionale in questi ultimi anni.

“Terremoto en Italia con Pirlo y Maldini “. È questo il titolo dell’articolo di As, noto quotidiano sportivo spagnolo, sul caos che sta colpendo il calcio italiano – l’ennesimo in pochi anni – per la questione che riguarda il prossimo commissario tecnico italiano. “Terremoto in Italia con Pirlo e Maldini”, la traduzione facilmente intuibile dallo spagnolo all’italiano. Una figuraccia di cui – come già successo dopo la mancata qualificazione ai Mondiali – si parla ovviamente anche all’estero, con i maggiori quotidiani sportivi europei che dedicano ampio spazio alla questione. Rimanendo in Spagna, anche Marca scrive: “ Pirlo rompe il silenzio in mezzo alla tempesta: ‘L’amore per l’Italia non dipende da un lavoro'”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - L’ennesima figuraccia del calcio italiano arriva anche all’estero: “Più difficile qualificarsi per i Mondiali o trovare un allenatore?”, “Che caos!”

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