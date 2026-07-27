LeBron James ai Philadelphia 76ers è ufficiale | sui social l’annuncio è spettacolare

LeBron James è ufficialmente un giocatore dei Philadelphia 76ers. L’annuncio è stato dato attraverso una serie di post sui social media, con uno di essi che recita: “Una città degna di un re. Benvenuto”. La squadra ha condiviso immagini e messaggi celebrativi per dare il benvenuto al nuovo atleta. La comunicazione ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media sportivi.

Con una serie di post su X i Philadelphia 76ers hanno celebrato l’ingaggio di Lebron James. “Un città degna di un re. Benvenuto”, si legge in uno dei messaggi. “Non ci credo, questa è la mia vita”, recita un altro post accompagnato da una clip con alcune delle migliori giocate di LeBron. E ancora: la foto della maglia di Lebron, accompagnata da una corona e l’annuncio dell’ufficialità: “LeBron è un 76ers”. a city fit for a king. welcome to Philly, @KingJames @bankofamerica pic.twitter.comCrOuArwc45 — Philadelphia 76ers (@sixers) July 27, 2026 https:t.coCcW0AJ0ilc pic.twitter.comEczyZW0bYt — Philadelphia 76ers (@sixers) July 27, 2026 can’t believe this is my life. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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