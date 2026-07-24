LeBron James ai Philadelphia 76ers | i motivi dietro la sua scelta

Notizia in breve

LeBron James ha annunciato che giocherà nella prossima stagione con i Philadelphia 76ers. La decisione segue settimane di rumors e trattative, senza specificare i motivi della scelta. I 76ers puntano a un roster competitivo e al titolo NBA. La firma di James rappresenta un cambio di squadra dopo anni in altre franchigie. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle trattative o sulle condizioni contrattuali.