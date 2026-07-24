LeBron James ai Philadelphia 76ers | i motivi dietro la sua scelta

Da video.gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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LeBron James ha annunciato che giocherà nella prossima stagione con i Philadelphia 76ers. La decisione segue settimane di rumors e trattative, senza specificare i motivi della scelta. I 76ers puntano a un roster competitivo e al titolo NBA. La firma di James rappresenta un cambio di squadra dopo anni in altre franchigie. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle trattative o sulle condizioni contrattuali.

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Dopo settimane di attesa, voci e dubbi, LeBron James ha deciso: il prossimo anno giocherà a Philadelphia, con i 76ers che potranno contare su un quintetto titolare che si candida alla vittoria dell'anello Nba. Ma cosa c'è dietro la scelta di "King James", che ha rifiutato opzioni più suggestive come Cleveland, Miami e Golden State? Spoiler: i soldi non c'entrano. . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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