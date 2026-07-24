LeBron James ai Philadelphia 76ers | i motivi dietro la sua scelta
LeBron James ha annunciato che giocherà nella prossima stagione con i Philadelphia 76ers. La decisione segue settimane di rumors e trattative, senza specificare i motivi della scelta. I 76ers puntano a un roster competitivo e al titolo NBA. La firma di James rappresenta un cambio di squadra dopo anni in altre franchigie. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle trattative o sulle condizioni contrattuali.
Dopo settimane di attesa, voci e dubbi, LeBron James ha deciso: il prossimo anno giocherà a Philadelphia, con i 76ers che potranno contare su un quintetto titolare che si candida alla vittoria dell'anello Nba. Ma cosa c'è dietro la scelta di "King James", che ha rifiutato opzioni più suggestive come Cleveland, Miami e Golden State? Spoiler: i soldi non c'entrano. . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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LeBron James giocherà ai Philadelphia 76ers: contratto biennale da 8 milioni di dollari Vuole vincere ancora l'Nba. LeBron James ha deciso di darsi un'ultima occasione per il titolo. Philadelphia dispone di un quintetto titolare da far paura. facebook
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