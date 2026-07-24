NBA | LeBron James ha scelto andrà ai Philadelphia 76ers

LeBron James ha deciso di trasferirsi ai Philadelphia 76ers. La notizia è stata comunicata dopo settimane di speculazioni e vari annunci non ufficiali. Prima di questa scelta, sono circolate diverse indiscrezioni e un video di presentazione è stato pubblicato sul canale YouTube dei Miami Heat, diventato oggetto di ironia. Ora, la decisione finale è stata annunciata ufficialmente, confermando il passaggio del giocatore alla squadra della franchigia.

Dopo mille peripezie, un video di presentazione rapidamente buttato giù dal canale YouTube dei Miami Heat (e su cui si è fatta prontamente tanta sana ironia) e mille voci qui e là, arriva l’annuncio: LeBron James ha effettuato la sua scelta. E sarà un giocatore dei Philadelphia 76ers nell’ultima parte della sua carriera. Si tratta di una decisione che sorprende tutto e tutti, perché molto raramente i 76ers erano stati associati al nome dell’ex Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers. Così come sorprende anche la cifra per la quale è stato firmato l’accordo: un biennale da 8 milioni di dollari con player option. A riportarlo Shams Charania, il celebre insider di ESPN, e a confermarlo il CEO della “sua” Klutch Sports, Rich Paul. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LeBron James Decision Just Made The NBA Look Ridiculous

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