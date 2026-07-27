Le sfide che disegnano il futuro dell’Italia
Nel 2026 si celebrano ottant’anni dall’Assemblea Costituente e l’Osservatorio sul Merito ha avviato una riflessione sullo stato attuale e le prospettive della democrazia italiana. Il focus è sulle trasformazioni economiche, sociali e culturali che stanno influenzando il Paese. La discussione si concentra sulle sfide da affrontare per garantire il funzionamento delle istituzioni e il rispetto dei principi democratici in un contesto di cambiamenti rapidi.
Nel 2026, a ottant’anni dall’Assemblea Costituente, Osservatorio sul Merito propone una riflessione sul presente e sul futuro della democrazia italiana, chiamata a misurarsi con trasformazioni economiche, sociali e culturali sempre più profonde. Al centro del dibattito, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, che illustra la visione alla base del nuovo Regolamento della Camera, orientato a rendere più efficiente il processo decisionale e a rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni. «La democrazia richiede confronto, ascolto, rispetto delle differenze e capacità di... 🔗 Leggi su Laverita.info
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