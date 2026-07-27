Le sfide che disegnano il futuro dell’Italia

Notizia in breve

Nel 2026 si celebrano ottant’anni dall’Assemblea Costituente e l’Osservatorio sul Merito ha avviato una riflessione sullo stato attuale e le prospettive della democrazia italiana. Il focus è sulle trasformazioni economiche, sociali e culturali che stanno influenzando il Paese. La discussione si concentra sulle sfide da affrontare per garantire il funzionamento delle istituzioni e il rispetto dei principi democratici in un contesto di cambiamenti rapidi.