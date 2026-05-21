Milano il cuore segreto dove i designer disegnano le Geely del futuro

A Milano, alcuni designer provenienti da marchi come Mercedes e Rolls Royce lavorano in un ambiente riservato, dove non è consentito scattare foto. Questi professionisti si dedicano alla progettazione delle auto del futuro di un marchio cinese, senza poter condividere immagini o dettagli del processo. Lavorano in spazi protetti, spesso in uffici chiusi e con accesso limitato, concentrandosi sugli aspetti stilistici e funzionali delle nuove vetture.

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? Punti chiave Chi sono i designer provenienti da Mercedes e Rolls Royce?. Come lavorano i creativi in un ambiente dove è vietato fotografare?. Perché il design delle auto attinge alle increspature di un lago cinese?. Cosa succede al progetto creativo grazie al flusso operativo ventiquattr'ore su ventiquattro?.? In Breve 55 designer di 20 nazioni operano nella Torre Diamante da tre anni.. Team composto da esperti di Mercedes Benz, BMW, Rolls Royce e Aston Martin.. Strategia Ripple Aesthetics ispirata al lago Ovest di Hangzhou per 1,5 milioni venduti.. Collaborazione continua tra Milano, Shanghai, Ningbo, Göteborg e Coventry h24.. Al sedicesimo piano della Torre Diamante a Milano, 55 designer provenienti da 20 nazioni diverse lavorano per definire le linee estetiche dei veicoli Geely del futuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, il cuore segreto dove i designer disegnano le Geely del futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video [MULTI SUB]Shared DesiresFullLong-lost brother returns only to seduce his sister-in-law Sullo stesso argomento Milano, dove batte il cuore? Le 4 coordinate del centro città? Domande chiave Dove si trova l'ombelico di Milano secondo Leonardo da Vinci? Quale quartiere antico emerge come centro tra il nord e il sud? Come... Giovani designer crescono: il Salone Satellite premia le installazioni più innovative tra ricerca, ecologia e materiali del futuroMilano, 23 aprile 2026 – Dalla mostra “La filiera delle meraviglie“, scelta da Federlegno per un racconto visivo degli ottant’anni di storia... Guardare Milano dall’alto aiuta a disegnare auto Geely più belleLuce nei tuoi occhi, fuoco nel tuo cuore. La frase motivazionale campeggia nel Geely International Center Italia, da tre anni il cuore creativo milanese del colosso automotive cinese, al sedicesimo ... ilgiornale.it Geely: Milano entra nella rete degli hub creativi del brand cineseMilano, 21 mag. (askanews) – Milano diventa uno dei centri creativi globali di Geely. Con il Geely Innovation Design Center Italy, aperto nel 2023 nella Torre Diamante di Porta Nuova, il gruppo cinese ... askanews.it