I giovani la famiglia lo spazio | le sfide dell?Italia del futuro Il ?manifesto? di Mattarella per la Repubblica che verrà

Nel 1963, i giovani hanno espresso il loro primo voto, segnando un momento di partecipazione attiva. Il presidente ha sottolineato la fiducia nei giovani, nel loro coraggio e nella capacità di contribuire al futuro del Paese. La famiglia e lo spazio sono temi centrali nelle sfide italiane, che richiedono attenzione per sostenere lo sviluppo e l'inclusione. L'Italia si affida alla partecipazione giovanile per affrontare le prossime sfide.

L’orgoglio del primo voto, nel 1963. La fiducia nei giovani, nella loro «partecipazione» e nel loro «coraggio», di cui «l'Italia si gioverà molto». La preoccupazione per le sfide difficili di oggi e di domani, dal diritto internazionale sotto attacco all’emergenza climatica e il ruolo dell’Intelligenza artificiale, fino alla denatalità e l’immigrazione. Con una consapevolezza di fondo, che è insieme un messaggio di speranza per i prossimi 80 anni di vita della Repubblica. La certezza che l’Italia, il suo tessuto sociale, le sue istituzioni – e con esse le nuove generazioni – sapranno dimostrarsi all’altezza del compito. Così come lo sono state le donne e gli uomini che hanno reso vivo ciò che padri e madri costituenti avevano scritto sulla Carta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Evaristo Beccalossi: Il Genio, i Dribbling e le Leggende di un Calciatore Unico. @RELoSaiChe

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