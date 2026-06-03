I giovani la famiglia lo spazio | le sfide dell?Italia del futuro Il ?manifesto? di Mattarella per la Repubblica che verrà

Da ilmessaggero.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 1963, i giovani hanno espresso il loro primo voto, segnando un momento di partecipazione attiva. Il presidente ha sottolineato la fiducia nei giovani, nel loro coraggio e nella capacità di contribuire al futuro del Paese. La famiglia e lo spazio sono temi centrali nelle sfide italiane, che richiedono attenzione per sostenere lo sviluppo e l'inclusione. L'Italia si affida alla partecipazione giovanile per affrontare le prossime sfide.

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L’orgoglio del primo voto, nel 1963. La fiducia nei giovani, nella loro «partecipazione» e nel loro «coraggio», di cui «l'Italia si gioverà molto». La preoccupazione per le sfide difficili di oggi e di domani, dal diritto internazionale sotto attacco all’emergenza climatica e il ruolo dell’Intelligenza artificiale, fino alla denatalità e l’immigrazione. Con una consapevolezza di fondo, che è insieme un messaggio di speranza per i prossimi 80 anni di vita della Repubblica. La certezza che l’Italia, il suo tessuto sociale, le sue istituzioni – e con esse le nuove generazioni – sapranno dimostrarsi all’altezza del compito. Così come lo sono state le donne e gli uomini che hanno reso vivo ciò che padri e madri costituenti avevano scritto sulla Carta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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