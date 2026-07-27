L’Italia femminile ha battuto la Finlandia 2-0 nella finale della Summer Cup by Dunlop, giocata sulla terra battuta del Tennis Forza e Costanza.

Obiettivo centrato per l’Italia femminile nella final Eight della Summer Cup by Dunlop disputata sulla terra battuta del Tennis Forza e Costanza 1911. La formazione under 12, capitanata da Pierpaolo Vidiri, ha superato la Finlandia con un netto 2-0, guadagnando un posto fra le magnifiche otto, che fra un paio di settimane si giocheranno in Corsica il titolo europeo dal 6 al 9 agosto. Dopo le vittorie sudate nei giorni scorsi, sempre con il doppio, nel terzo match, al cospetto di Svezia, Svizzera e Danimarca, nell’atto conclusivo Vittoia Maria Casini e Sofia Brigatti hanno chiuso la contesa sin dai singolari. La prima ha aperto le danze... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le azzurre a segno. Finlandia superata 2-0

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