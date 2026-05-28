Tiro a segno | Stevanovic trionfa nella carabina 10 metri in Coppa del Mondo Lontane le azzurre
Andelija Stevanovic ha vinto la gara di carabina 10 metri femminile nella Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno a Monaco di Baviera. Le atlete italiane non sono riuscite a qualificarsi tra le prime. La competizione si è svolta sulla pedana tedesca, con Stevanovic che ha conquistato il primo posto. La gara si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli addetti ai lavori. Nessuna rappresentante italiana si è piazzata tra le prime posizioni.
Colpo grosso di Andelija Stevanovic la gara riservata alla carabina 10 metri femminile, prova facente parte della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno attualmente in scena sulla pedana di Monaco di Baviera. Grande prova della serva, capace di superare in volata le altre concorrenti. Nello specifico la tiratrice ha totalizzato 252.3, facendo la differenza nelle ultime sue serie, dove ha mantenuto quel sangue freddo necessario per avere la meglio sulla giapponese Misaki Nobata, la quale si è dovuta accontentare della seconda moneta con 252.0. Sul gradino più basso del podio si è invece accomodata la cinese Zifei Wang con il punteggio di 231.1. 🔗 Leggi su Oasport.it
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