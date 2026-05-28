Tiro a segno | Stevanovic trionfa nella carabina 10 metri in Coppa del Mondo Lontane le azzurre

Notizia in breve

Andelija Stevanovic ha vinto la gara di carabina 10 metri femminile nella Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno a Monaco di Baviera. Le atlete italiane non sono riuscite a qualificarsi tra le prime. La competizione si è svolta sulla pedana tedesca, con Stevanovic che ha conquistato il primo posto. La gara si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli addetti ai lavori. Nessuna rappresentante italiana si è piazzata tra le prime posizioni.