Nella tappa di Monaco di Baviera della Coppa del Mondo di tiro a segno, Jeanette Hegg Duestad ha vinto nella prova di carabina 50 metri tre posizioni femminile. La gara si è conclusa con Duestad al primo posto, mentre la migliore delle italiane è risultata essere una delle atlete nazionali. La competizione si è svolta nelle ultime ore, con gli atleti che hanno concluso le loro sessioni di tiro.

Si chiude nel segno di Jeanette Hegg Duestad la prova riservata alla carabina 50 metri femminile, segmento valido per la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno in fase di svolgimento a Monaco di Baviera, in Germania. Ottima prestazione della nordica, la quale ha superato di un’incollatura Seonaid Mcintosh. Nello specifico la tiratrice ha avuto la meglio grazie all’ultimo colpo, dove ha sparato 10.2 raggiungendo così il totale di 358.4 arginando di un soffio la britannica, seconda con 358.3. Al terzo posto si è invece attestata la padrona di casa Anna Janssen, abile a raggiungere 347.4. La top 4 è stata chiusa da Sagen Maddalena, quarta con 333. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a segno: Duestad trionfa nella carabina 3 posizioni in Coppa del Mondo. Salafia migliore tra le azzurre

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