Le auto elettriche più vendute in Italia ed Europa

In Italia e in Europa, le auto elettriche più vendute sono modelli di marche note, con una crescita delle immatricolazioni rispetto all’anno precedente. I dati indicano un aumento delle vendite rispetto ai veicoli a combustione interna, anche se la quota di mercato resta ancora limitata. Le preferenze dei consumatori si orientano verso vetture con maggiore autonomia e tecnologie avanzate. Le vendite di auto elettriche rappresentano circa il 10% del totale immatricolato nel continente.

Life&People.it In un contesto di mercato restio al passaggio all’ auto elettrica, le prime tendenze 2026 rivelano un cambiamento profondo nell’acquisto delle auto elettriche, la sfida tra le più vendute non è più tra Tesla e il resto del mondo, ma vede l’avanzata dei marchi europei e l’irruzione dei nuovi player cinesi. Quali sono le auto elettriche più vendute in Italia?. 1. Leapmotor T03: il fenomeno del momento, questa piccola city car ha conquistato il primo posto in Italia, con un’autonomia urbana adeguata ed un prezzo che la rende l’elettrica più economica sul listino. 2. BYD Dolphin Surf: il colosso cinese BYD ha trovato nella Dolphin la chiave per fare entrare nel mercato italiano l’auto elettrica, compatta ma spaziosa, offre una dotazione tecnologica superiore alla media della categoria ed un prezzo allettante. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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LE AUTO PIÙ VENDUTE IN EUROPA NEL 2025

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