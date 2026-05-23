Ecco la lista delle dieci auto più economiche attualmente in produzione, considerando prezzi e consumi. Queste vetture si distinguono per costi di acquisto ridotti e bassi consumi di carburante. La selezione include modelli di diversa tipologia, tutti caratterizzati da un prezzo di listino inferiore alla media del mercato. La classifica si basa sui prezzi di vendita e sui dati di consumo ufficiali disponibili.

La benzina che sale sempre di più e l’euro che scende sempre più giù. Non è soltanto l’adattamento ai giorni nostri della strofa iniziale di Svalutation di Adriano Celentano, ma è anche lo scenario in cui si trova chi oggi vuole comprare un’auto. Per questa ragione, per chi ha bisogno di fare un cambio in garage o di dotarsi di un nuovo mezzo, è ancora più impellente fare attenzione ai prezzi. Se la necessità è un veicolo senza troppe pretese, ecco le 10 auto attualmente in produzione con il prezzo più basso sul mercato, tutte sotto i 20.000 euro. Piccola, agile ed elettrica. Il modello della casa cinese Byd è un mezzo adatto per chi vuole un'elettrica che si sposti comodamente in città, senza rinunciare al comfort di una vera utilitaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le 10 auto più economiche sul mercato: prezzi e consumi

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4 AUTO ECONOMICHE INDISTRUTTIBILI: OCCASIONI DA PRENDERE SUBITO!

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