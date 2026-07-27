La Lazio ha vinto 6-0 contro il Flaminia Civita Castellana in un’amichevole. La partita si è conclusa con tre reti per ogni tempo e sei diversi giocatori marcatori. La squadra ha mostrato un buon ritmo di corsa e ha evidenziato un atteggiamento divertente in campo. La vittoria è stata netta contro una formazione di Serie D.

Roma 26 luglio 2026 - La Lazio ha messo benzina nelle gambe e si vede benissimo nell'amichevole giocata contro il Flaminia Civita Castellana. I biancocelesti battono per 6-0 la squadra di Serie D: tre reti per tempo e sei marcatori diversi, per una squadra che corre e si diverte. Segnali decisamente incoraggianti dopo una prima amichevole molto complicata contro la Primavera per la squadra laziale. In gol Cancellieri, Dele-Bashiru, Bordon, Ratkov, Rovella e infine Zaccagni su rigore. Primo tempo. Dopo la sfida interna contro la Primavera, la Lazio torna in campo per la sua seconda amichevole di questo precampionato, si gioca al centro tecnico di Formello, dove arriva il Flaminia Civita Castellana, squadra di Serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Sport.quotidiano.net - Lazio-Flaminia Civita Castellana 6-0: tanti gol e corsa, i laziali vincono divertendosi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AMICHEVOLE | S.S. LAZIO – FLAMINIA CIVITA CASTELLANA 6-0| ROVELLA MIGLIORE IN CAMPO

Notizie e thread social correlati

Lazio, 6 gol nel test col Flaminia Civita Castellana. Gattuso: "Manca ancora qualcosa"La Lazio ha vinto 6-0 contro il Flaminia Civita Castellana nel secondo test stagionale.

TS – La Lazio travolge la Flaminia Civita Castellana: perla di Rovella e sigillo di Zaccagni nel test a FormelloLa Lazio ha battuto la Flaminia Civita Castellana in un test a Formello, con una rete di Rovella e un gol di Zaccagni.

Temi più discussi: Le info per l'amichevole contro l'ASD Flaminia Civita Castellana; Dove vedere Lazio-Flaminia Civita Castellana in tv? Dazn o Sky, orario; Lazio - Flaminia Civita Castellana in Diretta Streaming | DAZN IT; Lazio, 6 gol nel test col Flaminia Civita Castellana. Gattuso: Manca ancora qualcosa.

La Lazio travolge la Flaminia Civita Castellana: perla di Rovella e sigillo di Zaccagni nel test a Formello x.com

Lazio vince il secondo test precampionato contro la Flaminia Civita CastellanaL'incontro ha visto la Lazio portarsi in vantaggio nei primi minuti, consolidando il proprio predominio con un solido vantaggio già nel primo tempo. Diversi giocatori hanno trovato la via del gol, ... it.blastingnews.com

Dove vedere Lazio-Flaminia Civita Castellana in tv? Dazn o Sky, orarioDopo l'amichevole con la Primavera (3-1), la Lazio torna in campo per il secondo test precampionato. al Mirko Fersini, a porte aperte, la sfida con la Flaminia Civita Castellana (Serie D). Gattuso avr ... msn.com