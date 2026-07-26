Lazio 6 gol nel test col Flaminia Civita Castellana Gattuso | Manca ancora qualcosa

Da gazzetta.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lazio ha vinto 6-0 contro il Flaminia Civita Castellana nel secondo test stagionale. La partita si è conclusa con tre reti per ogni tempo. Gattuso ha commentato che la squadra ancora manca di qualcosa. La sfida si è svolta contro una formazione di Serie D. La squadra biancoceleste ha dimostrato un dominio netto durante l'incontro.

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Vittoria larga per la Lazio nel secondo test stagionale. Contro i dilettanti del Flaminia Civita Castellana (Serie D) i biancocelesti si sono imposti per 6-0, con 3 reti per tempo. Nel primo sono andati a segno Cancellieri, Dele-Bashiru e il giovane difensore Bordon. Nella ripresa hanno arrotondato il punteggio Ratkov, Rovella e Zaccagni su rigore. Buone le indicazioni per Gattuso che ha mescolato titolari e riserve nelle due diverse formazioni schierate nelle due frazioni di gioco. Assenti i cinque infortunati Cataldi, Isaksen, Patric, Tavares e Gigot. Fermi ai box anche gli acciaccati Przyborek e Galassi.  Rispetto alla prima amichevole con la Primavera la Lazio si è espressa in maniera decisamente più brillante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Lazio, 6 gol nel test col Flaminia Civita Castellana. Gattuso: "Manca ancora qualcosa"
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