La Lazio ha battuto la Flaminia Civita Castellana in un test a Formello, con una rete di Rovella e un gol di Zaccagni. La squadra ha ottenuto così la seconda vittoria consecutiva nel percorso di preparazione pre campionato, dopo aver superato la Primavera. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per i biancocelesti, che si preparano alla nuova stagione.

2026-07-26 20:23:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: Dopo il successo contro la Primavera, per la Lazio anche il secondo test pre campionato porta in dote una vittoria. I biancocelesti di Gattuso, infatti, nella gara disputata a Formello hanno battuto 6-0 la Flaminia Civita Castellana. Ad aprire le marcature, nel primo tempo, Cancellieri dopo appena due minuti di gioco con Dele-Bashiru prima e Bordon poi a fissare il risultato sul 3-0 all’intervallo. Nella ripresa, alla quale ha assistito anche il presidente Claudio Lotito seduto vicino al ds Fabiani, ecco i gol di Ratkov, Rovella e Zaccagni su rigore a fissare il punteggio sul 6-0 finale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - TS – La Lazio travolge la Flaminia Civita Castellana: perla di Rovella e sigillo di Zaccagni nel test a Formello

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La Lazio travolge 6-0 il Flaminia Civita Castellana; ecco gli highlights del match

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