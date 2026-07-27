lavori in via mecenate modifiche ai percorsi dei bus

Da oggi, 27 luglio, fino al 6 agosto, il traffico è vietato in viale Mecenate tra via degli Accolti e via Benedetto da Maiano. La misura rimarrà in vigore anche dal 3 agosto fino al termine dei lavori. Le modifiche ai percorsi dei bus sono state adottate per consentire gli interventi in via Mecenate. I mezzi pubblici seguiranno percorsi alternativi durante questo periodo.

Arezzo, 27 luglio 2026 – Da oggi, lunedì 27 luglio, al 31 luglio 2026 e dal 3 agosto fino al termine dei lavori previsto per il 6 agosto 2026, è istituito il divieto di transit o in viale Mecenat e nel tratto compreso tra via degli Accolti e via Benedetto da Maiano. Sono previste modifiche di itinerario per le linee urbane G e T e linee extraurbane 138, LS5 e LS6. Risulteranno soppresse le seguenti fermate: con codice 9@A01AE (viale Mecenate opposta all’incrocio con via Accolti); 9@A01AG (viale Mecenate opposto al civico 40); 9@A01F2 (viale Mecenate opposta al park Multipiano). Le fermate alternative saranno attivate in via Duccio di Boninsegna, una per senso di marcia, valide esclusivamente per il servizio urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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