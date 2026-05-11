modifiche ai percorsi dei bus per la pedonalizzazione di via roma

A partire da venerdì 15 maggio e fino al 12 settembre, via Roma ad Arezzo sarà chiusa al traffico nelle serate di venerdì e sabato, dalle 18:30 alle 24:00. La chiusura, prevista fino a metà settembre, comporta modifiche ai percorsi dei bus che transitano nella zona durante gli orari di chiusura. La modifica si inserisce nell'ambito di lavori di pedonalizzazione della strada.

Arezzo, 11 maggio 2026 – Da venerdì 15 maggio a sabato 12 settembre 2026 nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 18,30 alle ore 24:00 sarà chiusa al transito via Rom a ad Arezzo. Sono previste modifiche ai percorsi delle linee urbane ed extraurbane di at – autolinee toscane. In particolare, per quanto riguarda le linee urbane saranno interessate le linee A+, B+, C, D, E, G, Q, R e S; per le extraurbane le linee BAAS e SI381. Nel periodo delle variazioni, saranno soppresse le fermate con codice ARZ105 in via Crispi, A0140 in via G. Monaco e A0135 in via Petrarca. Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.🔗 Leggi su Lanazione.it

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