Via Libertà conclusi dopo oltre 2 anni i lavori per i marciapiedi | riattivati i percorsi originari dei bus

Da palermotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Libertà sono terminati dopo più di due anni, con un ritardo rispetto ai tempi previsti. I percorsi dei mezzi pubblici sono stati riattivati seguendo i tracciati originari, che erano stati temporaneamente modificati durante gli interventi.

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Si sono conclusi, con forte ritardo rispetto a quanto originariamente previsto, i lavori di totale rifacimento dei marciapiedi di via Libertà. Il primo cantiere venne aperto nel gennaio 2024. L'ultimo tratto portato a termine è quello compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Notarbartolo, un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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