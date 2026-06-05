Via Libertà conclusi dopo oltre 2 anni i lavori per i marciapiedi | riattivati i percorsi originari dei bus
I lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Libertà sono terminati dopo più di due anni, con un ritardo rispetto ai tempi previsti. I percorsi dei mezzi pubblici sono stati riattivati seguendo i tracciati originari, che erano stati temporaneamente modificati durante gli interventi.
Si sono conclusi, con forte ritardo rispetto a quanto originariamente previsto, i lavori di totale rifacimento dei marciapiedi di via Libertà. Il primo cantiere venne aperto nel gennaio 2024. L'ultimo tratto portato a termine è quello compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Notarbartolo, un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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