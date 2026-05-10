Lavori sulla linea Adriatica | le modifiche alla circolazione dei treni

Oggi sulla linea Adriatica sono in corso cambiamenti nella circolazione dei treni a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale. Le modifiche sono state adottate per tutta la giornata di domenica 10 maggio e riguardano la gestione dei collegamenti ferroviari lungo la dorsale adriatica. Questi interventi hanno comportato variazioni negli orari e nelle rotte dei convogli in servizio.

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