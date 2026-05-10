Lavori sulla linea Adriatica | le modifiche alla circolazione dei treni
Oggi sulla linea Adriatica sono in corso cambiamenti nella circolazione dei treni a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale. Le modifiche sono state adottate per tutta la giornata di domenica 10 maggio e riguardano la gestione dei collegamenti ferroviari lungo la dorsale adriatica. Questi interventi hanno comportato variazioni negli orari e nelle rotte dei convogli in servizio.
Una giornata di modifiche ai treni della dorsale adriatica. Per consentire interventi di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria subisce modifiche fino alla giornata di oggi, domenica 10 maggio. Il piano dei lavori comporta limitazioni di percorso e l’attivazione di bus.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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