Treni linea Firenze-Empoli | modifiche alla circolazione per lavori Ecco quando

Sono previste modifiche alla circolazione dei treni sulla linea tra Firenze ed Empoli a causa di lavori programmati. La riprogrammazione riguarda i servizi regionali sulle linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena. Le modifiche entreranno in vigore nelle prossime settimane e interesseranno i treni in transito sulla tratta, con variazioni sugli orari e sui percorsi.

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FIRENZE – Modifiche alla circolazione ferroviaria nelle mattine del 17 e 24 maggio 2026, e blocco totale in quella del 31, nella tratta Firenze-Empoli, dalle 11 alle 13, per interventi infrastrutturali programmati a Firenze Cascine. Lo comunica Rfi. Previsti lavori di completamento del rinnovo dei binari a Firenze Cascine, sin ora effettuati in orario notturno senza interferire con la circolazione. Gli interventi, si spiega in una nota, garantiranno una gestione più flessibile con impatti positivi sulla regolarità della circolazione. Per esigenze tecniche le lavorazioni programmate devono necessariamente essere svolte in orario diurno quando la temperatura della rotaia raggiunge naturalmente circa 30 gradi, prima che si sviluppino i caldi estivi.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Treni, linea Firenze-Empoli: modifiche alla circolazione per lavori. Ecco quando ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Lavori sulla linea Adriatica: le modifiche alla circolazione dei treni Lavori sulla linea Roma-Firenze, cosa cambia per la circolazione dei treniPrevista una riduzione dell’offerta commerciale anche nella mattina di lunedì 13 aprile con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile. Temi più discussi: Piazza della stazione. Nascita e rinascita. Da qui è passata la storia di Empoli; Linea Viareggio-Firenze: i treni veloci tornano a fermare a Montecatini Terme; Maltempo in provincia di Firenze: tromba d'aria sfiora Empoli, allagamenti a Castelfiorentino, Reggello e Figline Incisa; Tenta di rubare in una profumeria: colluttazione con l'addetto alla sicurezza, arrestato un 24enne. TR 18220 (SIENA-FIRENZE) viaggia con +25' TR 19034 (SIENA-EMPOLI) viaggia con +17' #treni x.com Treni, linea Firenze-Empoli: modifiche alla circolazione per lavori. Ecco quandoPrevista una riprogrammazione dei treni regionali in servizio sulle linee: Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena. firenzepost.it Treni linea Firenze-Empoli, per tre domeniche modifiche alla circolazione per lavoriModifiche alla circolazione ferroviaria nelle mattine del 17, 24 e 31 maggio, sempre di domenica, nella tratta Firenze-Empoli, dalle 11.00 alle 13.00, per ... gonews.it