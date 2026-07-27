L’assessore Tombolini | Il crematorio è innocuo e lontano dalle abitazioni Non sarà un grande hub

L’assessore Tombolini ha dichiarato che il crematorio è posizionato lontano dalle abitazioni e che non sarà un grande hub. Nel frattempo, i cittadini di Candia hanno avviato una petizione per opporsi al progetto. La raccolta firme è già in corso, mentre le autorità continuano a sostenere che l’impianto sia sicuro e adeguato alla zona. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui tempi o sul numero di firme raccolte finora.

di Giacomo Giampieri Assessore Stefano Tombolini, i cittadini di Candia si stanno mobilitando ed è già partita una raccolta firme per dire no all’impianto di cremazione nella località di Bolignano: lei come vede la situazione? "Nonostante un intensissimo dibattito rispetto alla prima localizzazione (a Tavernelle), ritengo che il progetto vada conosciuto e approfondito prima di trarre conclusioni. L’impianto di cremazione delle salme è pressoché innocuo. Per questo noi vogliamo comunicare e divulgare bene che tipologia di struttura andremo a realizzare, cosa significa per un territorio, se c’è o meno appesantimento. Guardi, non sarà certo un grande hub. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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